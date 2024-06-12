Filenin Sultanları, Tayland'a set vermeden kazandı
ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.

Hong Kong'da oynan maçı, 3-0 kazandı.

Organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde eden milli takım, 3. hafta maçına da galibiyetle başladı.

A Milli Takım, sıradaki maçta 13 Haziran Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Oyunun içinden...

1. set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland

2. set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland

3. set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland