Filenin Sultanları, Tayland'a set vermeden kazandı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.
Hong Kong'da oynan maçı, Filenin Sultanları 3-0 kazandı.
Organizasyonun ilk 2 haftasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet elde eden milli takım, 3. hafta maçına da galibiyetle başladı.
A Milli Takım, sıradaki maçta 13 Haziran Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Oyunun içinden...
1. set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland
2. set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland
3. set sonucu: Türkiye 25-17 Tayland
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