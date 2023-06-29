Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde ev sahibi Tayland'la karşı karşıya geldi.
Bangkok'ta oynanan mücadelenin ilk setini ay-yıldızlılar 25-15'le almayı başardı. Sultanlar, iyi başlayamadığı ikinci seti de aynı skorla almasını bildi ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti de 25-20 alan Milli Takımımız, mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Rakibimiz Brezilya
Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı ay-yıldızlılar bir sonraki maçında yarın TSİ 16:30'da Brezilya ile karşılaşacak.
16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.
Finaller ABD'de
2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.