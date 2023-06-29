Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden yendi Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde ev sahibi Tayland'la karşı karşıya geldi.

Bangkok'ta oynanan mücadelenin ilk setini ay-yıldızlılar 25-15'le almayı başardı. Sultanlar, iyi başlayamadığı ikinci seti de aynı skorla almasını bildi ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti de 25-20 alan Milli Takımımız, mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Rakibimiz Brezilya

Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı ay-yıldızlılar bir sonraki maçında yarın TSİ 16:30'da Brezilya ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Finaller ABD'de

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.