Euro
10.1189
0.78%
Dolar
8.5236
0.58%
Altın
497.67
0.75%
Borsa
1.414
0.01%
Bitcoin
329.059
3.48%
EXEN Coin
23.73
1.97%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Filenin Sultanları Tokyo 2020'de altıncı oldu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de altıncı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Sultanları Tokyo 2020'de altıncı oldu

    B Grubu'nda elde ettiği 3 galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turda Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etmişti.

    Grubunda Çin ve Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenen milli takım, Rusya Olimpiyat Komitesi'ne 3-2 üstünlük kurdu. İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 yenilen milliler, çeyrek finalde ise Güney Kore'yi geçememiş ve oyunları tamamlamıştı.

    Filenin Sultanları Tokyo 2020 de altıncı oldu #1

    SULTANLAR 6. OLDU

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'yi 6. sırada tamamladı.

    Filenin Sultanları Tokyo 2020 de altıncı oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir