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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de altıncı oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de altıncı oldu.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 09:46
- Güncelleme : 05.08.2021 - 10:12
B Grubu'nda elde ettiği 3 galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turda Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etmişti.
Grubunda Çin ve Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenen milli takım, Rusya Olimpiyat Komitesi'ne 3-2 üstünlük kurdu. İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 yenilen milliler, çeyrek finalde ise Güney Kore'yi geçememiş ve oyunları tamamlamıştı.
SULTANLAR 6. OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'yi 6. sırada tamamladı.