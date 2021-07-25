Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
294.385
2.17%
EXEN Coin
24.97
-1.42%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Filenin Sultanları Tokyo'da Çin'i mağlup etti

    Filenin Sultanları Tokyo'da Çin'i mağlup etti

    Tokyo Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımımız, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçını zorlu rakip Çin'e karşı gerçekleştirdi.

    Filenin Sultanları, turnuvada ilk maçını 25-21, 25-14 ve 25-14 olmak üzere 3-0 galip gelerek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #1

    EBRAR KARAKURT YILDIZLAŞTI

    Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

    Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

    Filenin Sultanları Tokyo'da Çin'i mağlup etti ViDEO

    OLİMPİYATLARIN FAVORİSİ ÇİN

    Son olimpiyat şampiyonu unvanı ile sahaya çıkan Çin, turnuvanın da favorisi olarak gösteriliyor. Filenin Sultanları, baştan sona kadar üstün oynadığı müsabakayı kazanarak Tokyo'da milli takım olarak çıtamızı yükseltti.

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #2

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #3

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #4

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #5

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #6

    Filenin Sultanları Tokyo da Çin i mağlup etti #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir