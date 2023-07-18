Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü

FIVB Milletler Ligi'nde yarı finalde ABD'yi finalde ise Çin'i devirerek şampiyon olan ve göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımız yurda döndü.

Milli takım düzeyinde 6. uluslararası kupasını kazanan Filenin Sultanları, görkemli biçimde karşılandı. İstanbul Havalimanı'nda büyük kalabalık dikkat çekerken, milli oyunculara çiçek verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Burada herkesin emeği, katkısı var. Kulüplerimizin büyük bir pay sahipliği var. İsmini sayamadığım katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gururla yaşamak güzel bir şey. Daha yolun başındayız. Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya hedefliyoruz. Bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık tarihte ilk defa Sultanlar dünya sıralamasında birinci sıraya geldi. Hepsine teşekkür ediyorum.