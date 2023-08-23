Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 26-24, 25-15, 28-26'lik setlerle rakibini mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı. Sultanlar, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.

Grubu lider tamamladık

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Servis ritmi bulamadığı ve 9 servis kaçırdığı ilk seti milliler, Vargas'ın etkili oyunuyla, 26-24 kazandı.

2. sete fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı takım 5-0'lık seriyle başladığı setin tamamında rakibine büyük üstünlük kurdu ve seti 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Dengeli geçen ve son anları nefes kesen 3. seti 28-26 kazanan Milli Takım maçı da 3-0 kazandı ve grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Son maçımız Almanya'ya karşı

Türk antrenör Yunus Öçal'ın çalıştırdığı Yunanistan ise bu mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Milli oyuncu Melissa Vargas bulduğu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Yoluna yenilgisiz devam eden Filenin Sultanları, gruptaki 5. ve son maçını yarın 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası formatı

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.