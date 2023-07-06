Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi final etabı kadrosu belli oldu

AA
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) açıklamasına göre FIVB Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar çeyrek finalde lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya ile karşılaşacak.
Kadro açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final etabındaki kadrosunda şu voleybolcular yer alıyor:
Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt