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    Filenin Sultanları'ndan 3'te 3

    Filenin Sultanları'ndan 3'te 3

    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nın 3. maçında İsveç'i 31-29, 25-21 ve 25-11 setler sonucunda 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 19:06
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 19:50
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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarındaki üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

    Maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Filenin Sultanları sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    SIRADAKİ RAKİP FİNLANDİYA

    İlk iki maçında sırasıyla Romanya ile Ukrayna'yı mağlup eden milliler böylece turnuvada 3'te 3 yaptı.

    Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında yarın saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #1

    MAÇIN SETLERİ

    Birinci Set: Türkiye-İsveç: 31-29

    İkinci Set: Türkiye-İsveç: 25-21

    Üçüncü set: Türkiye-İsveç: 25-11

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #2

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #3

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #4

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #5

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #6

    Filenin Sultanları ndan 3 te 3 #7

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