Filenin Sultanları'ndan 3'te 3

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nın 3. maçında İsveç'i 31-29, 25-21 ve 25-11 setler sonucunda 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarındaki üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Filenin Sultanları sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP FİNLANDİYA

İlk iki maçında sırasıyla Romanya ile Ukrayna'yı mağlup eden milliler böylece turnuvada 3'te 3 yaptı.

Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında yarın saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

MAÇIN SETLERİ

Birinci Set: Türkiye-İsveç: 31-29

İkinci Set: Türkiye-İsveç: 25-21

Üçüncü set: Türkiye-İsveç: 25-11



