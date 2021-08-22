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Filenin Sultanları'ndan 3'te 3
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nın 3. maçında İsveç'i 31-29, 25-21 ve 25-11 setler sonucunda 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 19:06
- Güncelleme : 22.08.2021 - 19:50
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarındaki üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Filenin Sultanları sahadan 3-0 galip ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP FİNLANDİYA
İlk iki maçında sırasıyla Romanya ile Ukrayna'yı mağlup eden milliler böylece turnuvada 3'te 3 yaptı.
Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında yarın saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.
MAÇIN SETLERİ
Birinci Set: Türkiye-İsveç: 31-29
İkinci Set: Türkiye-İsveç: 25-21
Üçüncü set: Türkiye-İsveç: 25-11