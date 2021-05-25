Filenin Sultanları'ndan iyi başlangıç

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçından zaferle ayrıldı. Son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 3-2 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligindeki ilk maçına çıktı. Ay-yıldızlılar, son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

İlk seti 25-21 alan millilerimiz, mücadelede öne geçen taraf oldu. İkinci seti 25-18 önde bitiren Sırbistan, setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı üçüncü seti 25-23 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeniden öne geçti. Dördüncü set 25-22 Sırbistan üstünlüğü ile sonuçlandı ve maç karar setine taşındı.

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLADI

Final setinde de başa baş bir mücadele vardı. Seti 16-14; maçı da 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.