Filenin Sultanları'ndan Naim performansı A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Çin'i 3-1'le geçerek şampiyon oldu ve Altın Madalya'yı aldı. Filenin Sultanlarının Naim şarkısını seslendirmesi viral oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final karşılaşmasında Türkiye setlerde 1- 0 öne geçtikten sonra Çin durumu 1-1'e getirdi. Filenin Sultanları, daha sonra peş peşe iki set kazanarak Altın Madalya'yı ve 2020 Milletler Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Naim şarkısını seslendirdiler Türkiye, sadece şampiyonluğu ulaşmakla kalmadı, Kadınlar Voleybol A Milli Takım Sıralaması'nda ABD'nin önüne geçerek 1. sıraya yükseldi. Şampiyonluk kutlamaları sosyal medyaya damgasını vururken Filenin Sultanları, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun orijinal film müziği olan 'Naim'i seslendirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.