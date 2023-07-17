ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final karşılaşmasında Türkiye setlerde 1- 0 öne geçtikten sonra Çin durumu 1-1'e getirdi. Filenin Sultanları, daha sonra peş peşe iki set kazanarak Altın Madalya'yı ve 2020 Milletler Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.
Naim şarkısını seslendirdiler
Türkiye, sadece şampiyonluğu ulaşmakla kalmadı, Kadınlar Voleybol A Milli Takım Sıralaması'nda ABD'nin önüne geçerek 1. sıraya yükseldi.
Şampiyonluk kutlamaları sosyal medyaya damgasını vururken Filenin Sultanları, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun orijinal film müziği olan 'Naim'i seslendirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.