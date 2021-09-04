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    Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama

    Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama

    Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan ve Avrupa 3'üncüsü olan Filenin Sultanları, soyunma odasında şarkı söyleyerek kutlama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 21:49
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    5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı.

    BRONZ MADALYA KAZANDILAR

    Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.

    ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLAMA YAPTILAR

    Avrupa 3'üncü olan Filenin Sultanları, maç sonrası soyunma odasında kutlama yaptı. Eypio'nun Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan film için yaptığı şarkıdan bir kısmını söyleyen Filenin Sultanları, çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Filenin Sultanları'nın söylediği şarkının sözleri:

    "Bıraktım geldim evimi geride

    Adımı aldılar, kan karıştı terime

    Demişti anam bana "Buz da olsan erime"

    Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine"

    Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama VİDEO

    Filenin Sultanları ndan şarkılı kutlama #1

    Filenin Sultanları ndan şarkılı kutlama #2


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