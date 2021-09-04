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Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 21:45
- Güncelleme : 04.09.2021 - 21:49
5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı.
BRONZ MADALYA KAZANDILAR
Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.
ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLAMA YAPTILAR
Avrupa 3'üncü olan Filenin Sultanları, maç sonrası soyunma odasında kutlama yaptı. Eypio'nun Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan film için yaptığı şarkıdan bir kısmını söyleyen Filenin Sultanları, çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Filenin Sultanları'nın söylediği şarkının sözleri:
"Bıraktım geldim evimi geride
Adımı aldılar, kan karıştı terime
Demişti anam bana "Buz da olsan erime"
Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine"
Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama VİDEO