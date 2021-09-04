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Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama

Filenin Sultanları'ndan şarkılı kutlama

Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan ve Avrupa 3'üncüsü olan Filenin Sultanları, soyunma odasında şarkı söyleyerek kutlama yaptı.