Filenin Sultanları'nı bekleyen büyük tehlike! Dünya sıralaması... Milletler Ligi 3.maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Turnuvadaki 3 maçından 2'sini kaybeden Filenin Sultanları'nı, dünya sıralamasında büyük bir tehlike bekliyor.

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Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 1. haftasının 3. maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Sultanlar, bu sonucun ardından 2. yenilgisini aldı.

İlk maçında Japonya'ya kaybeden Filenin Sultanları, Hollanda karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. İtalya maçından mağlubiyet alan Milli Takımımız, dünya sıralamasında büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

Puan farkı düşebilir

Fanatik'teki habere göre, İtalya'ya mağlubiyeti sonrası takımımız 10.65 puan kaybetti. Brezilya, as oyuncuları olmayan Sırbistan'ı 3-0 yenebilirse 8.5 puan alacak ve puanı 371.7 puana yükselecek.

Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenersek 380.9 puana ulaşacak. Bu durumda puan farkının 9'a düşme tehlikesi bulunuyor.