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Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Milletler Ligi kadrosu duyuruldu

Filenin Sultanları'nın 2024 Voleybol Milletler Ligi kadrosu duyuruldu FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nda kadro açıklandı. Antalya'da oynanacak olan ilk hafta maçları 14-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak.