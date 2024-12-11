Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki rakipleri belirlendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek.
Ay-yıldızlılar, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
İKİNCİ HAFTA MAÇLARI İSTANBUL'DA
Milliler, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
İLK 8'DEKİ ÜLKELER FİNALLERE KALACAK
16 takımın yer alacağı VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN MİLLETLER LİGİ'NDEKİ GRUPLARI
1. hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa
2. hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
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