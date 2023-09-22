Filenin Sultanları’nın bayrağı, Boğaz’daki köprülere asıldı Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu elde ederek dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asıldı.

ensonhaber.com

Milletler Ligi'nde ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak altın madalya kazanan Filenin Sultanları, 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na katılım sağlamak için eleme maçları oynuyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemleri B Grubu karşılaşmasında çıktığı beş maçı da kazanan milliler için büyük bir jest yapıldı.

Bayrak, köprülere asıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asıldı.

Filenin Sultanları’nın ‘2 Kupa 1 Şampiyon’ yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor.