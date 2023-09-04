Filenin Sultanları'nın dev zaferi Avrupa'da manşetlerde Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli takımımızın bu zaferi Avrupa'nın da manşetlerinde yer aldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Dünya basını Filenin Sultanları'nın başarısına geniş yer ayırdı. Çeşitli kaynaklardaki haberlerde ise Guidetti için yapılan büyü vurgusu dikkat çekti.

İşte tüm detaylar...

Volleynews: Türkiye Avrupa şampiyonu

Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor. Tarihinde ilk kez Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı gergin ve olağanüstü çekişmeli geçen finalde Sırbistan'ı 3-2 yendi. 'İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Brüksel'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve son sevinç patlamasına kadar liderliğini korudu.'

Orldofvolley: Türkiye heyecan verici

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti. Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu ünvanını elde etti. Beşinci sette Türkiye çoğu zaman öndeydi ama sonuna kadar puan puana giden bir mücadeleydi. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu.

Globo: İlk kez Avrupa şampiyonu

Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezona devam ediyor.

"Düelloyu Vargas kazandı"

Spor salonundaki kalabalığın ezici çoğunluğuna güvenen Türkiye, iki kez dünya şampiyonu olan Sırbistan'ı yenmek için serviste ve hücumda güçlü bir tempo yakaladı ve ikinci setten itibaren tribünleri ateşe verdi. Boskovic-Vargas düellosunu Vargas kazandı. Maçı Boskovic'in 37'sine karşı 41 sayıyla tamamladı. Vargas hücumda yüzde 55 ile oynadı. Türkiye'nin bir sonraki hedefi bu ayın 16 ile 24'ü arasında Tokyo'da düzenlenecek Japonya Olimpiyat Elemeleri Oyunları olacak.

"Ivolleymagazine: Guidetti'nin büyüsü