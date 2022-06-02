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Filenin Sultanları'nın rakibi Çin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin'le karşı karşıya gelecek.
- 02.06.2022 - 17:26
- Güncelleme : 02.06.2022 - 17:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin'le karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İtalya'yı 3-0 yendik
Milli takım, ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenerek organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. Çin ise ilk mücadelesinde Hollanda'yı 3-1'le geçmeyi başardı.