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    Filenin Sultanları'nın rakibi Çin

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin'le karşı karşıya gelecek.
    • 02.06.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:41
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    Filenin Sultanları'nın rakibi Çin

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin'le karşılaşacak.

    Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    İtalya'yı 3-0 yendik

    Milli takım, ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenerek organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. Çin ise ilk mücadelesinde Hollanda'yı 3-1'le geçmeyi başardı.

    Filenin Sultanları nın rakibi Çin #1


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