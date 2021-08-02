Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan son sürat devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'nu 3. sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı.

SON 8'DE RAKİP GÜNEY KORE

Son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Filenin Sultanları, İtalya ve ABD'ye mağlup oldu. Arjantin ve Rusya karşısında galip gelen milliler, gruptan çıkmayı başardı.

Grubu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Sultanlar, son 8'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.