Filenin yıldızları Kuşadası'nda buluştu

Dünyanın en büyük voleybol turnuvalarından biri olan ‘VW Beach Pro Tour’ Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası’nda başladı.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından olan ‘VW Beach Pro Tour’, Kuşadası’nda başladı.

35 ülkeden 200 sporcu katılıyor

Turnuva, 35 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Kuşadası'nın eşsiz güzelliğin de keyfi yaşanıyor

Sabahın erken saatlerinde başlayan maçlar oldukça çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı geçerken, polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular ve kafileleri bir yandan maçları takip ederken diğer yandan da Kuşadası’nın eşsiz güzelliğinin keyfini yaşıyor.









