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    Filenin yıldızları Kuşadası'nda buluştu

    Dünyanın en büyük voleybol turnuvalarından biri olan ‘VW Beach Pro Tour’ Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası’nda başladı.
    • 19.05.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 12:09
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    Filenin yıldızları Kuşadası'nda buluştu

    Dünyanın en büyük organizasyonlarından olan ‘VW Beach Pro Tour’, Kuşadası’nda başladı.

    35 ülkeden 200 sporcu katılıyor

    Turnuva, 35 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

    Filenin yıldızları Kuşadası nda buluştu #1

    Kuşadası'nın eşsiz güzelliğin de keyfi yaşanıyor

    Sabahın erken saatlerinde başlayan maçlar oldukça çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı geçerken, polis ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular ve kafileleri bir yandan maçları takip ederken diğer yandan da Kuşadası’nın eşsiz güzelliğinin keyfini yaşıyor.

    Filenin yıldızları Kuşadası nda buluştu #2

    Filenin yıldızları Kuşadası nda buluştu #3

    Filenin yıldızları Kuşadası nda buluştu #4


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