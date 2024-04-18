Final serisinde eşitlik var! Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi devirdi Eczacıbaşı, Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık setler sonucunda yendi. 2-2'ye gelen final serisinde şampiyonu belirleyecek maç 21 Nisan günü oynanacak.

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Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu. Böylelikle final serisinde durum 2-2'ye geldi.

Eczacıbaşı set vermeden kazandı

Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı 5-1’lik üstünlüğü yakaladı. 16-16’lık eşitliği yakalayan Fenerbahçe 19-17 öne geçmesine rağmen setin son bölümünde etkili olan Eczacıbaşı, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci setin de ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip 10-6 öne geçti. Moladan iyi dönen Fenerbahçe skoru 12-12’ye getirdi. İkinci setin ortasında sarı-lacivertli ekip, servislerde basit hatalarla sayılar kaybetti. Son bölümde hücumda etkili olan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Eczacıbaşı seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü set çekişmeyle başladı. 6-6'nın ardından Fenerbahçe 8-6 öne geçse de 3-0'lık seri ile rakibine cevap veren Eczacıbaşı molaya 9-8 önde girdi. Setin son bölümünde Boskovic'in smaçlarıyla hücumda etkili olan Eczacıbaşı, son seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Koç ve Üstündağ tribünde yer aldı

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takip etti.

Final 21 Nisan'da

Serinin beşinci ve son maçı 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde saat 19.00'da yine aynı salonda oynanacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.