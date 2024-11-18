FIVB 39. Dünya Kongresi, Porto'da düzenlendi

AA & Ensonhaber

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun (FIVB) 39. Dünya Kongresi, Portekiz'de düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Porto kentinde yapılan kongreye, üye ülkelerin federasyon başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kongrede seçime tek aday giren FIVB Asbaşkanı Fabio Azevedo, FIVB'nin yeni başkanı oldu.

PLAKET VERİLDİ

Türkiye'yi kongrede Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç temsil etti.

Kongrenin ikinci gününde eski FIVB Başkanı Ary Graca, TVF'nin FIVB'ye katılışının 75. yılı olması sebebiyle Üstündağ ve İşçi'ye plaket takdim etti.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kongrede ayrıca TVF ile Özbekistan Voleybol Federasyonu arasında, voleybolun geliştirilmesi alanında iş birliği protokolü imzalandı.