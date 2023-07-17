FIVB şampiyonluk töreninde skandal: Kupayı Eda Erdem'in eline tutuşturdular A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i yenerek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından büyük bir skandala imza atıldı. FIVB yöneticisi yangından mal kaçırır gibi törensiz bir şekilde kupayı kaptanımız Eda Erdem'e verince tepki çekti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi büyük tepki çekti.

FIVB 1. Asbaşkanı, maç biter bitmez kupayı adeta kaptan Eda Erdem'in eline tutuştururken, Erdem büyük şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra hata düzeltildi

Organizasyon daha sonra ay-yıldızlılar için bir platform kurdu ve kupa bir törenle millilere verildi.

Kaptan Eda Erdem, kupanın maç sonu hemen verilmesinin ardından büyük şok yaşadı ve gözleriyle yetkili birini aradı.

Sosyal medyada büyük tepki

Televizyon başındakiler de kupanın apar topar verilmesinin anlamlandıramazken, ay-yıldızlı ekip için daha sonra kupa töreni düzenlendi.

Sosyal medyada kupanın maç sonu verilmesine tepki gösterildi.