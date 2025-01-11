Galatasaray, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Akkuş Belediyespor ile Galatasaray, kozlarını paylaştı.
Akkuş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, SET VERMEDİ
Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)
Galatasaray: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)
Setler: 20-25, 23-25, 21-25
Süre: 88 dakika (28, 30, 30)
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