Galatasaray, Alanya Belediyespor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Alanya Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
5 SET SONUNDA GALİP GELEN GALATASARAY
Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Halil Kurtuluş, İsmail Koçak )
Galatasaray: Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Kovar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-22, 20-25, 16-25, 26-24, 13-15
Süre: 146 dakika (33, 28, 29, 35, 21)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış