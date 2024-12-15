Galatasaray, Altekma'yı mağlup etti

Haber Merkezi
Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Altekma ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
127 DAKİKA SONUNDA KAZANAN GALATASARAY
Altekma: Buculjevic, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa, Dünya Kandemir)
Galatasaray: Arslan Ekşi, Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Ulu Doğukan, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı)
Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 23-25, 10-15
Süre: 127 dakika (26, 28, 29, 29, 15)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış