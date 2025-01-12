Galatasaray, Aras Kargo karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, EVİNDE KAZANDI
Galatasaray: Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Olaya, Merve Atlıer, Klimets, Perez, Büşra Güneş (Simay Kurt, Elif Kapar, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş, Selen Köse)
Setler: 25-18, 25-13, 26-28, 25-19
Süre: 107 dakika (25, 23, 35, 24)
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