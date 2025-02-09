Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY, DEPLASMANDA KAZANDI

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (İrem Nur Öztürk, Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Cansu Aydınoğulları)

Galatasaray: Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, İlkin Aydın, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Loana)

Setler: 25-23, 07-25, 20-25, 20-25

Süre: 115 dakika (32, 22, 29, 32)

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Emre Çalışkan
Editor