Galatasaray, başantrenör Massimo Barbolini ile sözleşme imzaladı

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Massimo Barbolini ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki imza törenine Barbolini'nin yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram katıldı.

"KIRMADI BİZİ"

Mehmet Cibara, daha önce Barbolini ile birlikte çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kendisi Türkiye'de Milli Takım başantrenörlüğü görevini yaptı. Son bir buçuk senedir de ABD'de çalışıyordu. Onunla irtibat halindeydik. Geçen sene davet ettiğimde kontratı olduğunu ancak bitince gelebileceğini söylemişti ama biz biraz daha fazla zorladık. Kırmadı bizi. Önümüzdeki seneden itibaren kendisi bizimle beraber olacak. Gelmeden önce bizim bu seneki bütün maçlarımızı izledi. Gerekli gördüğü yerlere takviyeleri önerdi. Biz de kendi önerimizle hemen hemen transferi bitirdik.

"BAŞARILI OLMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP GÖRMÜYORUM"

Gelecek sene için hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Cibara, şu şekilde konuştu:

Önümüzdeki sene Avrupa'da ve Türkiye'de kupa kazanmak istiyoruz. Türkiye'nin kadın voleybolundaki büyük başarısında bizim de katkımızın olmasını istiyoruz. Tamamen bitmiş olmasa da önümüzdeki senenin planlarını büyük ölçüde tamamlamış görünüyoruz. Başarılı olmamamız için hiçbir sebep görmüyorum.

"TÜRKİYE LİGİ GERÇEKTEN DÜNYADAKİ EN İYİ LİGLERDEN BİRİ"

Massimo Barbolini ise Galatasaray'da önceden çok güzel işler yaptığına dikkati çekerek şunları söyledi: