Galatasaray, Beşiktaş'ı set vermeden yendi

Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray ise Eczacıbaşını ağırlayacak.

İLK MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI

Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Setler: 18-25, 20-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)