Galatasaray, Britt Bongaerts'in sözleşmesini yeniledi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"GALATASARAY İLE DEVAM ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Britt Bongaerts, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Galatasaray’da yönetimimizle, taraftarımızla, takımımızla aile gibiyiz. Bu takımla devam ettiğim için inanılmaz mutluyum. Taraftarlarımız sadece İstanbul’da değil her yerde bizi destekliyorlar. Önümüzdeki sene için kulübümüz çok iyi bir takım kurma hedefleriyle yoluna devam ediyor. Bu konuda da çok heyecanlıyım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum.