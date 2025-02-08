Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, SET VERMEDİ
Galatasaray: Ahmet Tümer, Patry, Cordosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Muzaffer Yönet, JKovar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Panou, Fatih Uğur (Umut Özdemir, Emre Fırat, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Abreu)
Setler: 25-20, 25-23, 25-22
Süre: 96 dakika (27, 37, 32)
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