Galatasaray, CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finale çıktı!

DHA
2024 CEV Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray ile Macaristan ekibi Penzügyör SE, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım Macaristan ekibi Penzügyör SE'yi 25-12, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Budapeşte’de oynanan ilk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, mücadelenin ilk setini 25-12, ikinci setini de 25-18 üstün tamamladı.
Galatasaray rakibini bekliyor
Galatasaray'a 3-1’in rövanşında 2 set kazanması yetiyordu. Ev sahibi, üçüncü seti de 25-20 önde bitirdi ve maçı 3-0 kazanmayı başardı.
Galatasaray, çeyrek finalde Portekiz takımı Fonte Bastardo Azores ile Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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