Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda Yunan ekibi Kifisias'ı devirdi

DHA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan'ın Kifisias takımını Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti.
Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanş karşılaşmasında ilk 2 seti kazanarak CEV Challenge Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-20’lik set sonuçları ile 3-0 kazandı.
Galatasaray, Penzügyor SE ile eşleşti
Müsabakada 13 sayıyla en skorer oyuncu Jan Hadrava olurken Nikola Mijailovic 12, Miran Kujundzic 11, Ahmet Tümer ise 6 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Galatasaray'ın CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi Macaristan’ın Penzügyor SE takımı oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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