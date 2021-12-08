- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys'i yendi
Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys'i yendi
Galatasaray voleybol takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-2 mağlup etti.
- AA
- 08.12.2021 - 03:52
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci seti 26-24 kaybetti. Üçüncü seti Alman temsilcisi 25-23 kazanarak öne geçerken, 4. setten 25-23 galip ayrılan Galatasaray HDI Sigorta, müsabakayı taybrek setine götürdü.
128 DAKİKALIK MÜCADELEYİ TEMSİLCİMİZ KAZANDI
Son sette rakibine 16-14 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, 128 dakika süren karşılaşmada parkeden 3-2 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı yarın saat 21.00'de yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turu geçecek takım, adını son 16 turuna yazdıracak.