Euro
15.4894
1.79%
Dolar
13.6948
1.52%
Altın
786.72
1.59%
Borsa
1.998
0.83%
Bitcoin
695.806
-2.55%
BTXN Coin
45.01
-4.25%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys'i yendi

    Galatasaray voleybol takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-2 mağlup etti.
    • AA
    • 08.12.2021 - 03:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys'i yendi

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci seti 26-24 kaybetti. Üçüncü seti Alman temsilcisi 25-23 kazanarak öne geçerken, 4. setten 25-23 galip ayrılan Galatasaray HDI Sigorta, müsabakayı taybrek setine götürdü.

    128 DAKİKALIK MÜCADELEYİ TEMSİLCİMİZ KAZANDI

    Son sette rakibine 16-14 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, 128 dakika süren karşılaşmada parkeden 3-2 galip ayrıldı.

    Müsabakanın rövanşı yarın saat 21.00'de yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turu geçecek takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

    Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys i yendi #1

    Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys i yendi #2

    Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys i yendi #3

    Galatasaray CEV Kupası son 16 ilk maçında SW Powervolleys i yendi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir