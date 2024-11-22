Galatasaray, CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi

DHA
CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, 16’lı Finaller Turu rövanş maçında Macaristan’ın Fino Kaposvar takımını konuk etti.
İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş karşılaşmasını 3-0’lık net bir skorla kazanarak adını 8’li Finaller Turu’na yazdırdı.
EN SKORER İSİM PATRY OLDU
Mücadelede 17 sayı kaydeden Jean Patry, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olurken, Onur Günaydı 9, Martin Atanasov ve Ahmet Tümer 8’er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
GALATASARAY'IN RAKİBİ ZİRAAT BANKKART
Galatasaray'ın CEV Kupası 8’li Finaller Turu’ndaki rakibi Ziraat Bankkart oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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