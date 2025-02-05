Galatasaray, Chieri'76 karşısında kaybetti

AA & Ensonhaber
CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında temsilcimiz Galatasaray ile İtalya'nın Chieri'76 takımı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Chieri'76 oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Şubat Salı günü İtalya'da oynayacak.
Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
GALATASARAY, MAĞLUP OLDU
Galatasaray: Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Adalı, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Kalandadze)
Chieri'76: Skinner, Gray, Gicquel, Buijs, Alberti, Van Aalen (Spirito, Rolando, Guiducci, Anthouli)
Setler: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25
Süre: 108 dakika (37, 25, 22, 24)
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