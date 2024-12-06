Galatasaray, Eczacıbaşı deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik setler sonucunda konuk takım Galatasaray oldu.

Ligde Galatasaray 9. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı ise 2. yenilgisini yaşadı.

MAÇ 101 DAKİKA SÜRDÜ

Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş

Eczacıbaşı: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Stevanovic)

Galatasaray: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25

Süre: 101 dakika (27, 25, 24, 25)

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Emre Çalışkan
Editor