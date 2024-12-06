Galatasaray, Eczacıbaşı deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik setler sonucunda konuk takım Galatasaray oldu.
Ligde Galatasaray 9. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı ise 2. yenilgisini yaşadı.
MAÇ 101 DAKİKA SÜRDÜ
Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş
Eczacıbaşı: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Stevanovic)
Galatasaray: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25
Süre: 101 dakika (27, 25, 24, 25)
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