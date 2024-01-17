Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası’nda yarı finalde

İHA
2024 CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Portekiz’in Fonte Bastardo Azores takımıyla karşılaştı.
Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar 21-25, 25-23, 25-16, 25-23 setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı.
İlk maçı da 3-0 kazan Galatasaray, böylece yarı finale adını yazdırdı.
Galatasaray, rakibini bekliyor
Galatasaray, yarı finalde Mint Vero Volley Monza (İtalya)-Levski Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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