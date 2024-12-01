Galatasaray file derbisinde Beşiktaş'ı devirdi

Haber Merkezi
Sultanlar Ligi'nin 11. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY SET VERMEDİ
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Merve Nezir, Derya Güç, Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Bengisu Aygün)
Setler: 25-13, 25-23, 25-22
Süre: 78 dakika (19, 31, 28)
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