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Galatasaray, filede Beşiktaş'a set vermedi
Sultanlar Ligi'nin 24. hafta maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 16:15
- Güncelleme : 19.12.2020 - 16:17
Voleyboldaki derbinin kazananı Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş
Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Göknur Silen)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 19-25, 14-25, 19-25
Süre: 70 dakika (22, 23, 25)