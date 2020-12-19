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    Galatasaray, filede Beşiktaş'a set vermedi

    Sultanlar Ligi'nin 24. hafta maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 16:15
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 16:17
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    Galatasaray, filede Beşiktaş'a set vermedi

    Voleyboldaki derbinin kazananı Galatasaray oldu.

    Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

    Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
    Hakemler: Selçuk Görmen, Uğur Ateş
    Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Göknur Silen)
    Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Sude Hacımustafaoğlu)
    Setler: 19-25, 14-25, 19-25
    Süre: 70 dakika (22, 23, 25)

    Galatasaray, filede Beşiktaş a set vermedi #1

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