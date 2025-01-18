Galatasaray, İstanbul Gençlikspor karşısında galibiyeti aldı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, EVİNDE KAZANDI
Galatasaray: Jiri Kovar, Oğuzhan Karasu, Patry, Atanasov, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Zaytsev)
İstanbul Gençlikspor: Gunter, Sharifi, Furkan Aydın, Orçun Ergün, Afshin Far, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Muhammet Aray, Ediz Fırıncıoğlu, Mejias, Enaboifo)
Setler: 25-21, 25-27, 25-23, 25-22
Süre: 126 dakika (29, 36, 31, 30)
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