Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'yu renklerine bağladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan ayrılan Alexia Carutasu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki voleybolcunun 2021-2022 sezonunda da Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:
Alexia'ya yuvasına yeniden hoş geldin der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz.
A Milli Takım formasını giyebilecek
Türkiye'de ilk olarak Yeşilyurt takımında forma giyen Alexia, CEV Challenge Kupası'nda MVP ödülünün sahibi oldu.
2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında VakıfBank kadrosunda yer alan oyuncu, 2022-2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Türk statüsünde oynamaya hak kazanan Alexia Carutasu, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da mücadele edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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