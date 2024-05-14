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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'yu renklerine bağladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'yu renklerine bağladı 20 yaşındaki voleybolcu Alexia Carutasu, daha önce de formasını giydiği Galatasaray'a transfer oldu.