Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Aslıhan Kılıç'ı transfer etti

AA
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda son olarak Muratpaşa Belediyesi'nde forma giyen pasör Aslıhan Kılıç'la 1 yıllık anlaşma imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
Aslıhan Kılıç'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.
Kariyerine 2016'da başladı
Profesyonel kariyerine 2016 yılında Halkbank’ta başlayan Aslıhan Kılıç, sırasıyla PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi forması giydi.
Aslıhan, 2021 yılında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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