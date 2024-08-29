Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu için imza töreni düzenlendi Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonda 5 yeni oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

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AA

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni oyuncularından Gürcü smaçör Ann Kalandadze, Sırp smaçör Katarina Lazovic, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile orta oyuncu Eline Timmerman ve Türk orta oyuncu Ceylan Arısan için imza töreni gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral katıldı.

"HEDEFİMİZ, ÖNÜMÜZDEKİ SENE AVRUPA KUPALARINA DİREKT KATILMAK OLACAK"

Törende konuşan Mehmet Cibara, şunları dedi:

Yeni sezonun tüm takımlar için sakatlıklardan uzak ve fair-play kuralları çerçevesinde geçmesini diliyorum. Hedefimiz, önümüzdeki sene Avrupa kupalarına direkt katılmak olacak. O yüzden çok sıkı çalışıyoruz.

"BÜTÇEYİ ARTTIRDIK"

Cibara, sarı-kırmızılı kulüpte voleybola ayrılan bütçe hakkında şu bilgiyi verdi:

Bütçeyi 2,5 kat arttırdık ve oynadığımız tüm kulvarlarda zirveyi oynamak istiyoruz.

"TAKIMIMIZI ZİRVEYE OYNATACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu üyesi Emir Aral da şu ifadeleri kullandı:

Kadın futbolunda da takımımızı zirveye oynatacağız. Challange Cup ve Sultanlar Ligi'nde zirveye oynayacağız. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun.

"YENİ SEZONU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katılan oyunculardan Lazovic, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray takımına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Takım için elimizden geleni yapacağım.

"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MEMNUNUM"

Timmerman ise şu sözleri sarf etti:

Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnunum. Ligi en iyi yerde tamamlamak için elimizden geleni yapacağız.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yeni sezon için sıkı çalıştıklarını belirten Kalandadze, şu şekilde konuştu:

Galatasaray'a katılmaktan dolayı çok mutluyum ve dünyaca ünlü bir takımın formasını giymekten dolayı gurur duyuyorum. Hedeflerimiz için elimizden geleni yapacağız.

"UMARIM HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ"

"Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum." diyen Bongaerts da "Taraftarlara gösterdiği destek için teşekkür ediyorum. Umarım hedeflerimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY GİBİ BÜYÜK BİR CAMİAYA KATILMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Ceylan Arısan ise şunları söyledi:

Galatasaray gibi büyük bir camiaya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Hazırlık sürecimiz çok iyi gidiyor. Genç ve dinamik bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Enerji ve uyumumuzu sahaya yansıttığımız sürece bu sezon hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Umarım hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir yıl olur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)