Galatasaray, Keçiören Belediyesi'ne set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, SET VERMEDİ
Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)
Keçiören Belediyesi: Burcu Yönder, Micaya, Ergül Avcı, Bedart, Yordanova, Ceren Karagöl, (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Ndiaye, Jaksic, Selin Navruz, Fulden Ural)
Setler: 25-13, 26-24, 25-19
Süre: 79 dakika (21, 32, 26)
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