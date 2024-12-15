Galatasaray, Kuzeyboru'ya mağlup oldu

Haber Merkezi
Sultanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.
137 DAKİKA SÜREN MAÇI KUZEYBORU KAZANDI
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Galatasaray: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Britt, Timmerman, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Setler: 21-25, 25-19, 25-21, 18-25, 15-13
Süre: 137 dakika (36, 28, 26, 29, 18 )
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