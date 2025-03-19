Galatasaray, Kuzeyboru'ya şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Voleybolda Sultanlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 19. galibiyetine imza atarken, Kuzeyboru ise 12. kez kaybetti.
MAÇ 104 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Timmerman)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Güldeniz Önal, Luna, Buket Gülübay, Aleyna Sevim)
Setler: 25-17, 25-19, 29-31, 25-18
Süre: 104 dakika (22, 24, 34, 24)
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