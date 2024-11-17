Galatasaray, Nilüfer Belediyespor karşısında kazandı

Haber Merkezi
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik setler sonucunda ev sahibi takım Galatasaray oldu.
MAÇ 116 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)
Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Bükmen, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Zeynep Yaşar)
Setler: 25-17, 25-11, 18-25, 26-24
Süre: 116 dakika (37, 20, 29, 30)
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