Galatasaray, Olympiakos'u devirdi

CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile Yunan ekibi Olympiakos karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, YARI FİNALE YÜKSELDİ
Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.
103 DAKİKA SONUNDA KAZANAN GALATASARAY
Galatasaray: Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Kalandadze, Bihter Dumanoğlu)
Olympiakos: Nizetich, Emmanouilidou, Di Iulio, Abderrahim, Farriol, Kubura (Artakainou, Lamprousi, Fakopoulidou, Kalantatze, Lavda)
Setler: 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8
Süre: 103 dakika (19, 25, 28, 18, 13)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış