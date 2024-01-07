Galatasaray, Polina Shemanova'yı renklerine bağladı Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Polina Shemanova'yı kadrosuna dahil etti.

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Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynadığı 13 maç sonunda 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 7. basamakta bulunan Galatasaray'da transfer çalışamaları devam ediyor.

Guillermo Hernandez yönetimindeki Galatasaray, Rus voleybolcu Polina Shemanova'yı renklerine bağladığını duyurdu.

"Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Syracuse Üniversitesi'nde forma giyen 2001 doğumlu oyuncu ile sezon sonuna dek geçerli sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi: